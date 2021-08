Secondo quanto riferito, Samsung sta ritardando la spedizione dei nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold3 a causa dell'elevata domanda da parte dell'utenza. Come si dice: troppa domanda, poca offerta.

Samsung Galaxy Z Fold3: le scorte sono poche

Un paio di settimane fa, Samsung ha lanciato ufficialmente i suoi ultimi foldable, il Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3. L'11 agosto, la società ha iniziato a prendere i preordini per questi nuovi terminali, promettendo spedizioni per tutti entro il 27 agosto.

Anche le vendite generali per i nuovi device dovrebbero iniziare dal 27 agosto, ma sembra che il colosso sudcoreano non sia in grado di tenere il passo con la domanda e secondo quanto riferito sta ritardando le spedizioni.

Secondo il rapporto di All About Samsung, i clienti in Germania che hanno preordinato Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 e i nuovi smartwatch della serie Galaxy Watch4 hanno ricevuto un'e-mail da parte dell'azienda che li informa sui ritardi legati alla spedizione del prodotto. Si sostiene inoltre che i tempi di attesa siano stati posticipati fino a metà settembre.

L'OEM sudcoreano afferma che ciò sta accadendo è dovuto all'elevata domanda dei suoi prodotti appena lanciati. Ciò sembra essere in linea con il rapporto precedente, che ha rivelato che le prenotazioni per gli ultimi telefoni del marchio hanno superato le più alte proiezioni del colosso tecnologico sudcoreano.

Di recente, è stato riferito che entro la fine della scorsa settimana, i preordini per i nuovi pieghevoli hanno superato la soglia delle 450.000 unità e si ipotizza che raggiungeranno le 600.000 unità entro la fine del periodo di pre-ordine. Se nel mix dovessero essere inclusi anche i modelli “liberi”, senza provider, tale valore potrebbe quindi raggiungere le 800.000 unità.

Giusto per fare un confronto, il Samsung Galaxy Z Fold2 ha ricevuto circa 80.000 preordini quando è stato lanciato.

