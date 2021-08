Samsung Galaxy Z Fold 3 è dotato di un display OLED Eco² più luminoso ed efficiente dal punto di vista energetico. All'inizio di questo mese, il colosso dell'elettronica sudcoreano ha annunciato il suo pieghevole di nuova generazione.

Questo offre il processore Snapdragon 888, un grado di resistenza all'acqua IPX8, uno chassis molto resistente e il supporto alla S-Pen. Inoltre, Z Fold 3 utilizza un nuovo schermo a risparmio energetico denominato Eco² OLED.

L'Eco² OLED è stato annunciato oggi dalla divisione “Display” di Samsung. Il nuovo pannello, che ha debuttato con il Galaxy Z Fold 3, è il 25% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al pannello OLED di Z Fold 2.

La nuova tecnologia utilizza una nuova struttura laminata del pannello invece di un polarizzatore convenzionale. La struttura in laminato blocca la riflessione della luce esterna e aumenta la trasmissione luminosa del 33%. Per riassumere, l'Eco OLED è uno schermo più luminoso con un minor consumo energetico.

Sungchul Kim, President e Head of Mobile Display Business per Samsung Display, ha dichiarato: “Oltre a Eco² OLED, Samsung Display continuerà a ottimizzare le tecnologie e a produrre materiali organici che riducono il consumo della batteria“.

L'Eco² OLED è uno dei primi display a sostituire il polarizzatore. Quindi, la piastra polarizzante, solitamente utilizzata nei pannelli OLED, diminuisce la luminosità del 50% poiché cerca di aumentare la visibilità bloccando la luce dall'esterno del pannello. Il nuovo schermo abilita anche la fotocamera sotto il pannello su Z Fold 3, offrendo agli utenti un'esperienza full screen. La società ha affermato in un comunicato stampa che:

Il pannello Eco² OLED non solo ottimizza la densità dei pixel, ma con l'ulteriore vantaggio di eliminare il polarizzatore, viene esposta più luce all'UPC, aumentando così la trasmissione sul modulo della fotocamera. E con pixel minimi applicati sulla parte superiore del foro della fotocamera, Eco² OLED offre un vero design a schermo intero e aumenta l'area visibile in modo che gli utenti abbiano una tela ininterrotta per accedere alle loro app, intrattenimento e giochi preferiti.