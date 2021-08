Il video di teardown del Samsung Galaxy Z Flip3 ci permette di dare uno sguardo ravvicinato agli interni del nuovo flip-phone dell'OEM sudcoreano.

Samsung Galaxy Z Flip3: uno sguardo ai suoi componenti

Samsung ha recentemente annunciato il Galaxy Z Flip3 insieme allo Z Fold3 e al Galaxy Watch 4. Un video di teardown di PBK Reviews ha fornito alcune fantastiche viste sul funzionamento interno e sul meccanismo di piegatura del nuovo telefono a conchiglia dell'azienda.

Lo smontaggio completo ed esclusivo ha fornito un design interno mai visto prima in un device. Segnaliamo che anche lo Z Fold3 è stato smontato dal suddetto canale poco tempo fa (PBK Reviews).

Il Galaxy Z Flip3 sfoggia un design pieghevole ed è uno dei pochissimi telefoni che hanno un meccanismo “flip”. Lo smontaggio inizia con la pistola termica applicata alla copertura in vetro aperta dello schermo. Il video dura 9 minuti e offre la visione più chiara mai vista ad oggi del telefono.

Il teardown ci mostra anche com'è fatto lo schermo esterno (largo 1,9 pollici), una delle due batterie (quella da 930 mAh, ma c'è una seconda all'interno del dispositivo) e diversi altri componenti.

Il display dello Z Flip3 è pieghevole, e questo lo si vede chiaramente nel video di smontaggio. Il display flessibile del terminale si trova nella parte superiore della nuova cerniera.

La delicata struttura interna significa che il Galaxy Z Flip3 non è uno smartphone da smontare da una persona qualsiasi. È necessario disporre degli strumenti necessari e delle competenze adeguate. Non apritelo se non siete esperti o se non sapete dove andrete a mettere le mani. Il punteggio di riparabilità è segnato a 4/10.

Gli interni del Samsung Galaxy Z Flip3 includono anche una batteria da 2370 mAh, un ampio pad in grafite per una dissipazione ottimale del calore, il gruppo di speaker e le porte.

