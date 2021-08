La conferenza di lancio dei nuovi prodotti Samsung Galaxy è prevista per il prossimo 11 agosto. In questo evento, l'azienda rilascerà una nuova generazione di smartphone pieghevoli. Ci aspettiamo che la società sveli il Galaxy Z Fold3 e il Galaxy Z Flip3. Naturalmente, ci vorrà diverso tempo dopo la presentazione prima che i terminali arrivino sul mercato internazionale.

Samsung Galaxy Z Fold3: 16+512 GB? Sì, ma solo per la Cina

Secondo @FrontTron, il Samsung Galaxy Fold3 sarà disponibile in modelli da 12+512 GB nella maggior parte dei mercati a livello globale. Tuttavia, la variante con 16 GB di memoria virtuale e 512 GB di storage sotto la scocca sarà un'esclusiva per il mercato cinese continentale. Dai rapporti pubblicati finora, sappiamo che l'iterazione da 512GB avrà un prezzo di 2.099 euro ($ 2.495) in Europa.

Il Samsung Galaxy Z Fold3 verrà fornito con il chip Qualcomm Snapdragon 888. Avrà fino a 12 GB/16 GB di RAM e 256 GB/512 GB di memoria interna. Inoltre, questo smartphone pieghevole verrà fornito con una batteria integrata da 4380 mAh capace di supportare la ricarica rapida da 25 W. Ci sono anche segnalazioni che questo dispositivo verrà fornito con una snapper selfie sotto lo schermo. Sarà più leggero del modello della generazione precedente e supporterà la nuova S Pen di Samsung. Tuttavia, non sarà presente uno slot dove riporla: si dovrà acquistare un case in separata sede.

Dal sito della FCC sappiamo che la S Pen Pro sarà compatibile con il Fold di terza generazione. Inoltre, sarà anche compatibile con il Galaxy S21 Ultra, Note20 duo, Note10 Lite, serie Tab S7 e Tab S6. Al contrario, il Galaxy Z Flip3 non supporterà la stilo capacitiva.

Le speculazioni finora rivelano che Samsung ridurrà le dimensioni del display del Samsung Galaxy Z Fold 3. I rapporti affermano che arriverà con un pannello da “soli” 7,5 pollici. Inoltre, anche le dimensioni della scocca del device si ridurranno di conseguenza.

Samsung

Smartphone