Il Galaxy Z Fold3 supporterà la S Pen e le indiscrezioni hanno rivelato che ci saranno due modelli di stilo capacitiva disponibili per il dispositivo. Una verrà lanciato come S Pen Fold Edition e sarà la famigerata S Pen Pro che è stata svelata per la prima volta quando il Galaxy S21 Ultra è stato annunciato all'inizio di quest'anno. Ora, i dettagli del nuovo articolo sono emersi in rete, unitamente ai possibili prezzi di lancio.

S Pen Pro per foldable sarà un po' troppo cara, forse

La S Pen Pro è già stata certificata dalla FCC all'inizio di questo mese e l'elenco ha rivelato che la stilo sarà compatibile con una vasta gamma di telefoni e prodotti Galaxy; fra questi si segnala anche il futuro Galaxy Z Fold3 5G e modelli precedenti come il Galaxy S21 Ultra 5G, il Note20 Ultra e il modello standard, il Note10 Lite, 10 e 10 Pro e la famiglia di tablet S6 e S7.

Secondo il leaker di Chun (@chunvn8888), la S Pen Pro ha una punta di 0,7 mm e, come previsto, ha 4096 livelli di sensibilità alla pressione. Un punto importante rivelato dal leaker è che la penna può essere utilizzata con il Galaxy Z Fold3 senza danneggiare lo schermo.

Inoltre, a differenza di quella fornita con il Galaxy Note20 Ultra che si ricarica una volta posizionata all'interno del vano del device o quella del Galaxy Tab S7 che si carica quando viene inserita nella scanalatura sul retro del tablet, gli utenti che acquistano la S Pen Pro dovranno – abitualmente- caricarla mediante la porta USB C.

Ad ogni modo, questa si attaccherà magneticamente al retro del Galaxy Z Fold 3 tramite una serie di cover appositamente dedicate.

Ultimo ma non meno importante è il prezzo della stilo che, secondo il leaker, sarà di circa “70 dollari nel Regno Unito“. Questo prezzo è il doppio di quello della S Pen classic. Speriamo bene.

