Caviar lancerà le Skull Edition personalizzate relative ai futuri Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3. Questo è quanto riportato dalla compagnia famosa per la realizzazione di varianti esclusive dei telefoni di punta presenti in commercio.

Caviar: le varianti più belle per i foldable di Samsung

Mentre Samsung si sta preparando per il suo evento di lancio dell'11 agosto in cui rilascerà Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, Caviar si sta preparando per il rilascio delle sue varianti personalizzate di entrambi i foldable.

Per chi non lo sapesse, Caviar è un noto marchio di lusso russo che in passato ha lanciato edizioni personalizzate di vari telefoni e prodotti elettronici popolari. Ora, la società sta cercando di lanciare edizioni Skull del foldable in arrivo dal gigante tecnologico sudcoreano. Queste edizioni personalizzate sono attualmente elencate sul sito Web ufficiale dell'azienda e sono soprannominate Ragnarok e Catrina Calavera.

Il Ragnarok è un termine della mitologia norrena e il design del teschio sugli smartphone pieghevoli è il simbolo del re del fuoco scandinavo, Surt. D'altra parte, la Catrina Calavera ha un design che presenta colori vivaci che rappresentano le strade di Città del Messico nel Giorno dei Morti. Il primo modello dovrebbe avere un costo di 10.700 dollari USA mentre il secondo presenterà un prezzo di ben 46.460 dollari USA: questo ci fa capire che si tratta chiaramente di un'edizione personalizzata ultra premium.

Guardando entrambe le edizioni personalizzate, possiamo osservare che la compagnia ha utilizzato materiali costosi e ha prodotto incisioni laser. L'iterazione Ragnarok sfoggia persino rubini rosso vivo per gli occhi del Surt Skull. I modelli speciali personalizzati sfoggiano anche il titanio nero con resistenza agli urti che offrirà anche una protezione extra al dispositivo. Tutti questi modelli sono piuttosto esclusivi, con solo 99 pezzi previsti per la vendita.

