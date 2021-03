La serie iPhone 12 di Apple recentemente rilasciata porta un nuovo design che ricorda abbastanza quello della line-up iPhone 5 / 5s con il telaio in alluminio squadrato. Tuttavia, a parte questo cambiamento, la nuova famiglia di iPhone non ha comportato una grande rivoluzione in termini di design. Per coloro che hanno bisogno di una ventata d’aria fresca e per coloro che vogliono rompere alcune barriere, questo non è più un grosso problema. Caviar ha realizzato una miriade di iPhone personalizzati a prezzi da capogiro. La società ha appena costruito una variante dei modelli Pro e Pro Max con un’estetica ispirata al nuovo film di Mortal Kombat.

iPhone 12 Pro per i fan di Mortal Kombat

Se siete dei fan del franchise di Mortal Kombat, probabilmente saprete bene che la nuova pellicola ispirata all’omonima saga videoludica sarà disponibile nelle sale e HBO Max a partire dal 16 aprile in alcune regioni selezionate. Ora, Caviar ha condiviso un trio di nuovi iPhone 12 Pro e Pro Max basati su tre famosi personaggi del franchise di film e giochi.

Scorpion

Per prima cosa, abbiamo uno dei personaggi più riconoscibili della serie, l’artefice dello slogan “GET OVER HERE”, Scorpion. L’iPhone 12 Pro con tema Scorpion presenta l’arma distintiva del personaggio sul retro. È realizzato in robusto titanio e rivestito con rivestimento PVD color oro. Ci sono anche inserti decorativi realizzati in fibra di vetro e resina epossidica.

Shao Kahn

Il secondo personaggio che da lustro a questo prodotto è il famigerato imperatore di Outworld – Shao Kahn. Abbiamo il suo trono in titanio montato su una base nera realizzata con un materiale resistente. Sul trono, abbiamo il caratteristico martello Ware Hammer di Kahn realizzato in titanio surriscaldato resistente all’usura rivestito con PVD. C’è anche un teschio che simboleggia i nemici caduti.

Shang Tsung

Infine, uno dei principali antagonisti del franchise: Shang Tsung. Tsung era presente come uno dei principali antagonisti nel gioco originale e del primo film. Tornerà anche come uno dei principali antagonisti nel reboot della saga. La parte posteriore rappresenta il malvagio stregone che ruba l’anima di un nemico sconfitto. Come ci si potrebbe aspettare, la sua frase caratteristica “Your soul is mine“, è scritta con un bagliore nel materiale oscuro.

La parte posteriore ha anche titanio con un rivestimento PVD durevole e ha anche un teschio della mano 3D. Infine, ci sono due serpenti avvolti attorno al cranio. I loro occhi sono fatti di quattro smeraldi ad alta saturazione. Come potete ben immaginare, queste versioni non sono certo economiche.

Il modello Scorpion costerà $ 6.410, mentre Shao Kahn è la versione più costosa con il suo prezzo sarà di $ 6.910. Il costo totale quindi, dipenderà da quale modello di iPhone 12 sceglierete e dalla quantità di spazio di archiviazione che desideri. Come al solito, Caviar produce solo 99 unità di ogni prodotto.

