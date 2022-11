Samsung ha iniziato la distribuzione della patch di sicurezza di novembre 2022 per Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 anche in Europa. L’aggiornamento arriva subito dopo la disponibilità annunciata per il mercato americano, dove il rollout riguarda anche Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3.

L’ultimo aggiornamento di sicurezza, identificato con il firmware F936BXXS1AVJE, risolve diverse vulnerabilità riscontrate dagli esperti Samsung, insieme alla risoluzione di alcuni piccoli bug e a un generale miglioramento della stabilità del sistema.

Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4: ecco la patch di sicurezza di novembre 2022

Viste le finalità dell’aggiornamento ti consigliamo di installarlo senza perdere tempo, perché è sempre bene disporre di un dispositivo aggiornato all’ultima versione per quanto concerne la sicurezza.

Tutto quello che devi fare, semplicemente, è aprire il menu “Impostazioni“, poi la voce “Aggiornamenti Software” e infine toccare su “Scarica e Installa” se il rollout dell’update è già arrivato per il tuo Galaxy Z Fold 4 o Z Flip 4. In caso contrario, dovrai aspettare soltanto qualche ora prima di vederlo comparire.

Nel frattempo, ricordiamo che Samsung sta lavorando sulla versione beta test di Android 13 specificatamente dedicata alla sua linea di smartphone pieghevoli. Il lancio della versione stabile pare sia previsto entro la fine di novembre 2022, proseguendo un lavoro che ieri ha visto il debutto di One UI 5.0 con Android 13 su Galaxy S20, Galaxy S21 e Galaxy Note 20.

