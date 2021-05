All'inizio di questa settimana, Google ha annunciato una nuova versione di Wear OS in collaborazione con Samsung e Fitbit. Il gigante della tecnologia sudcoreana ha persino confermato che i Galaxy Watch di nuova generazione eseguiranno il nuovo sistema operativo. Tuttavia, abbiamo sentito parlare di questi dispositivi indossabili anche prima dell'I / O di Google 2021. Ora, sono trapelate le specifiche di uno di questi orologi.

Galaxy Watch 4: le (presunte) caratteristiche tecniche

Il popolare informatore Ice Universe ha rivelato alcune funzionalità del prossimo Samsung Galaxy Active4 su Twitter. Secondo lui, questo indossabile sarà alimentato da un chipset costruito con un processo a 5 nm e sfoggerà un vetro 2D invece di 2.5D.

The new OS after Wear OS integrates Tizen OS — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2021

Inoltre, il leakster afferma che lo smartwatch presenterà cornici strette e una “struttura del telaio eccellente“, probabilmente in lega di titanio. Inoltre, altri popolari indisder hanno risposto a questo tweet con ulteriori ulteriori informazioni.

Secondo Chun, il Galaxy Watch Acive4 sarà supportato da una batteria più grande di quella vista sui modelli attuali. D'altra parte, Roland Quandt suggerisce che verrà rilasciato in due varianti: una in lega di alluminio e una in acciaio inossidabile. Infine, secondo Yogesh, il nuovo smartwatch avrà lo stesso design del Galaxy Watch Active2 con cornici strette grazie a driver di visualizzazione migliorati.

Secondo i rapporti precedenti, il Samsung Galaxy Watch Active sarà disponibile in due dimensioni (40 mm, 42 mm). Ultimo ma non meno importante, dovrebbe arrivare sia con il supporto al Bluetooth di ultima generazione e dovrebbe essere rilasciato in alcune varianti complete di modulo LTE. Tuttavia, al contrario di quanto affermato dai rumor precedente, pare che non disporrà e del supporto per il monitoraggio non invasivo del livello di glucosio nel sangue (zucchero). Gli altri sensori però, saranno presenti sicuramente. Non di meno, il wearable sarà la possibilità di cambiare facilmente cinturino grazie all'attacco standard da 22 mm.

Che ne pensate di questi rumor?

Samsung

Smartwatch