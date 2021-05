Samsung Galaxy Watch 4 funzionerà con Wear OS mediante una sovrapposizione di One UI: oramai è quasi ufficiale. Secondo le fonti, il prossimo orologio intelligente dell'OEM sudcoreano sarà una versione tutta nuova rispetto ai modelli precedenti e funzionerà con un nuovo sistema operativo. Ci sono stati suggerimenti e indizi che quest'anno ci sarebbe stata una revisione della serie Galaxy Watch.

Samsung Galaxy Wach 4: cosa sappiamo?

Il blog tecnologico Pro-Samsung Sammobile ha ora rilasciato un rapporto “esclusivo” che afferma che il gigante tecnologico coreano voglia abbandonare il sistema operativo Tizen a favore del sistema operativo Wear OS per i prossimi Galaxy Watch 4. Quindi, per la gamma 2021, gli orologi Samsung funzioneranno su base Google, a quanto pare.

L'incorporazione del sistema operativo Wear OS e dell'interfaccia utente One UI Watch produrrà un mix tra l'aspetto classico del dispositivo indossabile Samsung e le funzionalità aggiuntive tipiche del software di casa BigG. Come i nuovi Apple Watch, il prossimo Galaxy Watch 4 avrà una funzionalità che consentirà agli utenti di inviare brevi messaggi audio ai propri contatti, simile alla funzionalità di un walkie-talkie.

Secondo quanto riferito, tre nuovi modelli dovrebbero essere rilasciati quest'anno e hanno il nome in codice Wise, Fresh e Lucky. Uno dei modelli avrà un aspetto classico simile a un orologio convenzionale, mentre gli altri due metteranno in risalto i design innovativi e attraenti di Samsung con un look sportivo.

Per quanto riguarda la fascia di prezzo e la data prevista di presentazione dei tre modelli Galaxy Watch 4, non sono state ancora fornite specifiche. Samsung ha già un evento di luglio previsto per il lancio del suo smartphone pieghevole e si presume che l'orologio intelligente potrebbe essere svelato nel corso di quell'evento: staremo a vedere. Restate connessi con noi per rimanere sempre aggiornati in merito. Secondo il vostro parere, sarà una mossa azzardata? Preferite il sw Tizen sui prodotti wearable di casa Samsung?

Samsung

Smartwatch