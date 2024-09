Galaxy Tab S10: i prezzi non saliranno negli USA, ma in Europa sì

Samsung si prepara a lanciare la nuova serie di tablet Galaxy Tab S10, ma sembra che i prezzi in Europa, e in particolare in Svizzera, saranno più alti rispetto a quelli negli Stati Uniti, dove invece non si assisterà ad alcun aumento.

Samsung Galaxy Tab S10: prezzi statunitensi

Grazie alle pagine pubblicate per errore sul sito di Samsung, sono emerse alcune informazioni sui diversi modelli e sui relativi prezzi. Ci saranno due opzioni di archiviazione per il Galaxy Tab S10 Plus e tre per il Galaxy Tab S10 Ultra. Tuttavia, non si fa menzione di una versione base, Galaxy Tab S10 “vanilla”, che potrebbe non essere rilasciato subito (o non arrivare affatto).

Ecco i prezzi statunitensi per le versioni solo Wi-Fi:

Tab S10+ (12GB + 256GB): $999.99

Tab S10+ (12GB + 512GB): $1119.99

Tab S10 Ultra (12GB + 256GB): $1199.99

Tab S10 Ultra (12GB + 512GB): $1319.99

Tab S10 Ultra (16GB + 1TB): $1619.99

L’attenzione torna a concentrarsi sull’utilizzo del chipset Mediatek: una novità per Samsung, che fino ad ora aveva scelto Exynos o Snapdragon per i tablet di fascia alta della serie Tab S. Si parla nello specifico del processore Dimensity 9300+, ma non si esclude possa trattarsi del Dimensity 9400 di prossimo arrivo.

La serie Samsung Galaxy Tab S10 introdurrà anche le funzioni di Galaxy AI, confermando l’importanza che la società attribuisce all’intelligenza artificiale nei suoi nuovi prodotti. La fase dei preordini è già aperta, suggerendo un lancio ufficiale ormai vicinissimo: la data dell’annuncio ufficiale potrebbe quindi arrivare a breve.

Infine, la stessa fuga di notizie ha rivelato i prezzi del prossimo Samsung Galaxy S24 FE negli Stati Uniti. Il modello da 128 GB sarà venduto a $649.99, mentre la versione da 256 GB costerà $709.99. Inoltre lo smartphone sarà disponibile in quattro colori: blu, grafite, argento e verde lime. Ma tornando ai Samsung Galaxy Tab S10, aspettiamo ovviamente la presentazione per scoprire maggiori dettagli.