Samsung Galaxy S24 FE: il primo video unboxing ci svela tutto

Samsung Galaxy S24 FE torna al centro dell’attenzione grazie ad un primissimo video unboxing, che conferma gran parte delle indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane.

Il filmato era stato inizialmente condiviso su X (Twitter) da Evan Blass, in modalità privata. Tuttavia, la clip è stata in seguito pubblicata su Youtube dall’utente Mr. Azeem: ecco quindi Samsung Galaxy S24 FE in tutto il suo splendore.

Samsung Galaxy S24 FE non ha più segreti

Il design di Samsung Galaxy S24 FE ricalca molto l’estetica premium del Galaxy S24, con un display piatto ed il piccolo foro centrale che ospita la fotocamera anteriore, assieme ad una configurazione a tripla fotocamera verticalmente sul retro. Il dispositivo sarà rifinito con un telaio in alluminio e Corning Gorilla Glass Victus sia frontalmente che posteriormente.

Samsung Galaxy S24 FE arriverà sul mercato in cinque colorazioni: blu, grafite, menta, grigio e giallo, offrendo agli utenti una vasta scelta in base ai gusti estetici di ognuno. Tra le caratteristiche più rilevanti spicca proprio la configurazione della fotocamera, che sarà la più potente vista finora sulla linea Fan Edition. In particolare, il dispositivo verrà equipaggiato con:

Fotocamera frontale da 10 MP

Fotocamera ultra grandangolare da 12 MP

Fotocamera principale grandangolare da 50 MP

Teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3X

Inoltre, grazie al motore ProVisual, Samsung Galaxy S24 FE promette performance eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione, rendendolo un’ottima scelta per gli appassionati di fotografia.

Il dispositivo sarà poi alimentato dal processore Exynos 2400 ed avrà un display FHD+ da 6,7 pollici con una luminosità di picco di 1900 nit, che garantirà una visione ottimale anche all’aperto. La batteria da 4700 mAh offrirà un’autonomia di circa 28 ore di riproduzione video. Inoltre, sarà certificato IP68, garantendo protezione contro acqua e polvere.

Ricordiamo infine che, secondo le ultime anticipazioni, Samsung Galaxy S24 FE dovrebbe essere lanciato sul mercato a prezzi superiori rispetto ai modelli precedenti: si prevede che la variante da 128 GB costerà circa $649, mentre quella da 256 GB potrebbe arrivare a $709, ma sulle cifre per il mercato italiano è ancora presto per sbilanciarsi.