Samsung Galaxy M55 5G, di cui più volte abbiamo parlato, è stato ufficializzato a fine marzo e porta con sé un bel po’ di record, non solo nella fascia media a cui appartiene ma anche tenendo conto di tutti gli smartphone presentati finora dall’azienda.

Innanzitutto, Galaxy M55 è il primo smartphone Samsung che fa selfie a 50MP e basterebbe questo dettaglio per evidenziare un netto passo in avanti. Le sorprese però non sono finite: si tratta del primo midrange della società a vantare una velocità di ricarica pari a ben 45W.

Samsung Galaxy M55 5G è ben più di un semplice midrange

Con la ricarica veloce da 45W, nello specifico Super Fast Charging 2.0, Samsung Galaxy M55 5G può raggiungere una capacità del 70% in mezzora. Valori decisamente al di sopra rispetto a quelli evidenziati su altri due interessanti smartphone lanciati di recente, vale a dire Galaxy A55 e Galaxy A35: tenendo conto dello stesso lasso di tempo, nel primo caso è possibile ottenere una carica del 40%, mentre il secondo modello si ferma al 30%. Da sottolineare la presenza della stessa velocità di ricarica su entrambi questi due smartphone Samsung, pari a 25W. Le tre le unità sono invece accomunate dalla medesima capacità della batteria da 5000mAh.

Come detto, non si tratta dell’unico motivo di vanto da sottolineare: Galaxy M55 5G è anche il primo smartphone Samsung in assoluto a fornire una fotocamera frontale con risoluzione di ben 50MP. Da questo punto di vista, il valore più alto che finora abbiamo potuto apprezzare sui telefoni Samsung per quanto riguarda i selfie è stato di 40MP. Con queste premesse, Galaxy M55 5G sembrerebbe surclassare Samsung Galaxy A55 5G in tutto, ma non è così: ad esempio, il processore Exynos 1480 a bordo di quest’ultimo dispositivo è sicuramente più avanzato dello Snapdragon 7 Gen 1.

Samsung Galaxy M55 5G, per il momento, è stato lanciato solo in Brasile e speriamo che quanto prima possa raggiungere anche il nostro mercato poiché rappresenta di sicuro un’opzione molto allettante in questa fascia di prezzo.