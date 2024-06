WhatsApp: ora puoi chiamare anche chi non è fra i tuoi contatti

WhatsApp, tra le diverse novità introdotte in quest’ultimo periodo, ha finalmente deciso di mettere a disposizione del suo pubblico un vero e proprio dialer telefonico.

Questo strumento permetterà di effettuare chiamate tramite WhatsApp senza dover salvare i contatti nella rubrica. La funzionalità è ora al servizio di alcuni beta tester, che possono sperimentare il nuovo pulsante di azione nella scheda delle chiamate.

Ecco il dialer per le chiamate su WhatsApp

Grazie all’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android, esattamente il 2.24.13.17 già disponibile sul Google Play Store, abbiamo scoperto che la funzione del dialer in-app è in fase di lancio. A confermarlo ci sono anche gli screenshot mostrati dal team di WABetaInfo e che di seguito condividiamo:

Accedendo alla scheda delle chiamate su WhatsApp, è possibile notare nell’angolo in basso a destra il nuovo pulsante che rappresenta proprio il tastierino numerico. Cliccando su di esso, verrà immediatamente mostrato il dialer tramite cui gli utenti potranno effettuare chiamate al volo e senza la necessità di aggiungere il numero appena digitato alla propria rubrica.

Chiaramente, si può anche decidere di salvare quella numerazione e creare un nuovo contatto, in base alle esigenze, ma non sarà più una condizione di partenza. Come possiamo notare, la schermata di composizione offre anche una comoda scorciatoia per la messaggistica, grazie a cui inviare rapidamente un messaggio allo stesso numero.

Come detto, il tastierino telefonico è attualmente fruibile da coloro che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp Beta per Android e, fra non molto, anche la restante utenza potrebbe avere la possibilità di testarlo con mano.