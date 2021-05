Il lancio del Samsung Galaxy A82 5G potrebbe essere dietro l’angolo: il telefono è apparso sul sito Web dell’azienda.

Galaxy A82 5G: ci siamo

Il Galaxy A82 5G è stato accidentalmente elencato nella pagina di monitoraggio degli aggiornamenti di Samsung: questo indica che l’annuncio globale del telefono è ormai imminente.

Entrando nei dettagli, la pagina in cui è apparso l’A82 5G elencava i device della società sudcoreana idonei al suo programma di aggiornamento trimestrale, il che è sorprendente considerando che il il Galaxy A82 5G non è ancora stato lanciato ufficialmente.

Ricordiamo che il colosso asiatico ha già presentato il suo Galaxy Quantum 2 in Corea del Sud e il Galaxy A82 dovrebbe essere nient’altro che un suo rebranding con lievi differenze. Il Quantum 2, che fa della tecnologia crittografica quantistica uno dei suoi tratti distintivi, sfoggia uno schermo Super AMOLED da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 855+ (abbinato ad almeno 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione) e offre il supporto per la ricarica rapida da 15 W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il device gode di tre fotocamere sul retro con un sensore primario da 64 MP accoppiato con un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP e uno di profondità da 5 MP; infine, per quanto concerne le funzionalità di connettività, il Galaxy Quantum 2 annovera i seguenti standard: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e NFC.

A questo punto, non ci resta che attendere l’arrivo del Galaxy A82 5G per scoprire quanto differirà (e se differirà) dal Quantum 2.

