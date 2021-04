Sul web sono emerse le specifiche tecniche e il design ufficiale di un nuovo dispositivo Samsung avente il nome in codice “Galaxy Quantum2”. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando del Galaxy A82 5G, erede del noto A80 che è stato lanciato dalla compagnia nell’aprile del 2019. Grazie alle informazioni trapelate sul web possiamo vedere gli scatti dal vivo del nuovo terminale e la data di debutto: 23 aprile 2021.

Samsung Galaxy A82 5G: il suo design è una delusione?

I poster ufficiali del prossimo Samsung Galaxy Quantum2 sono stati condivisi venerdì da un utente del blog Naver della Corea del Sud. Il tipster ha rivelato il design e le specifiche dello smartphone. La fonte afferma che il Galaxy Quantum2 sarà annunciato il 23 aprile in Corea del Sud e sarà prenotabile tra il 13 e il 19 aprile. Circolano voci che questo dispositivo arriverà nei mercati internazionali con il moniker Galaxy A82 5G.

Specifiche tecniche del Samsung Galaxy Quantum2

Il Samsung Galaxy Quantum2 misura 161,9 x 73,8 x 8,1 mm e pesa 176 grammi. Il dispositivo ospita un display AMOLED Dynamic da 6,7 ​​pollici che offre risoluzione WQHD + e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il punch-hole Infinity-O sullo schermo dispone di una fotocamera selfie da 10 megapixel con supporto per l’autofocus.

La configurazione della fotocamera posteriore del dispositivo ha un obiettivo principale da 64 megapixel con apertura f / 1.8 e supporto OIS. È accoppiato con un obiettivo ultrawide da 12 megapixel con apertura f / 2.2 e un FOV di 123 gradi e una fotocamera macro da 5 megapixel con apertura f / 2.4.

Il chipset Snapdragon 855+ è presente sotto il cofano di Quantum2, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. La batteria da 4.500 mAh del dispositivo supporta la ricarica rapida da 25 W. Il device offre altre funzionalità come lo slot per schede microSD e lo scanner di impronte digitali in-display.

Sono emersi dal vivo gli scatti del Quantum2 che ora stanno facendo il giro sulle piattaforme social. Non ci sono parole sui suoi prezzi di vendita: sappiamo solo che sarà disponibile in tre colorazioni: grigio, bianco e viola chiaro.

Purtroppo il suo design sarà un po’ una delusione: nessuna fotocamera flip rotante come il precedente modello, purtroppo. Peccato. Ad ogni modo, l’estetica simil-Galaxy S21 non ci dispiace affatto.

