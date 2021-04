Samsung e l’operatore di rete wireless SK Telecom hanno finalmente annunciato lo smartphone “Galaxy Quantum2” in Corea. Il dispositivo dispone di funzionalità di sicurezza come la tecnologia di crittografia quantistica integrata, il chipset Snapdragon 855+ e altro ancora. Diamo un’occhiata alle sue specifiche e caratteristiche.

Samsung Galaxy Quantum2: tutto quello che c’è da sapere

Fin dall’inizio, dobbiamo guardare alla funzione di sicurezza del Galaxy Quantum2. Proprio come il predecessore, il dispositivo ha un chip QRNG (Quantum Random Number Generator) sviluppato da ID Quantique. Si tratta di un processore integrato da 2,5 × 2,5 mm che genera numeri casuali creando rumore tramite un LED e catturandolo utilizzando un sensore CMOS. Questo serve per rendere il dispositivo più sicuro generando numeri casuali reali imprevedibili e privi di schemi. Si dice che questa tecnologia sia immune da hacker o sfruttatori a meno che questi non ottengano l’accesso fisico al dispositivo. SK Telecom afferma anche che il chip QRNG protegge automaticamente i servizi, inclusi i pagamenti basati su Android Keystore (API).

Specifiche Galaxy Quantum2

Il Samsung Galaxy Quantum2 è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X QHD + Infinity-O da 6,7 ​​pollici. Questo display è leggermente curvo come quello del Galaxy S21 e ha una luminosità massima fino a 1200 nit, una risoluzione di 3200 x 1440 pixel, certificazione SGS per la protezioni degli occhi e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Sotto il cofano, il Galaxy Quantum2 dispone del chipset Qualcomm Snapdragon 855+. Questo è accoppiato con un modem 5G (qui, supporta la banda sub6 N78), 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Per gli amanti della memoria, c’è anche l’espansione della memoria mediante schede microSD.

Per le fotocamere, abbiamo un layout a tripla lente con un design simile a quello del Galaxy A72. Il layout ha un obiettivo principale da 64 MP f / 1.8 con OIS, un’ultrawide da 12 MP f / 2.2 con FOV a 123 gradi, un sensore macro 5 MP f / 2.4. In primo piano, c’è una snapper selfie da 10 MP f / 2.2.

Altre caratteristiche includono altoparlanti stereo, sensore di impronte digitali in-display, batteria da 4.500 mAh con ricarica da 25 W, porta USB-C, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galileo e sistema operativo Android 11 con una sola interfaccia utente attiva superiore.

Il Galaxy Quantum2 è disponibile nelle seguenti colorazioni: bianco, grigio scuro e viola chiaro. È in attesa di preordini in Corea del Sud da oggi, cioè il 13 aprile. I preordini dureranno fino al 19 aprile e il dispositivo verrà lanciato ufficialmente il 23 aprile nel mercato locale.

Al momento, le informazioni sul prezzo del telefono in Corea del Sud e sulla sua disponibilità globale non sono note. Tuttavia, dovrebbe essere lanciato come Galaxy A82 in altri mercati.

Samsung

Smartphone