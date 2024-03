FUORITUTTO Pasquetta su Amazon: barbecue, accessori e non solo in SCONTO

Con le Offerte di Primavera su Amazon è iniziato quello che potremmo definire un vero e proprio fuoritutto perfetto per la grigliata di pasquetta. A prezzi eccezionali puoi trovare infatti barbecue, accessori per pic nic, strumenti per la griglia e non solo. Trovi tutto subito dopo il pulsante.

Cominciamo con il barbecue Original Kettle del marchio Weber col 31% di sconto.

Set di accessori da barbecue: 25 pezzi a 25,28 euro

Proseguiamo con un indispensabile set di posate in acciaio inossidabile: tuo a 5,91 euro

Immancabile per conservare la carne e altre pietanze è questa borsa termica grande con tracolla a 20,49 euro

E perché non una bella coperta da pic nic per rilassarsi sotto al primo sole primaverile? Tua a 21,99 euro

Per mangiare comodamente può servirti questo tavolo facilmente pieghevole e portatile. In offerta a 41,64 euro.

Molto utile questo cestello verdure per barbecue, del marchio Weber e in offerta a 21,95 euro.

Infine, per non scottarsi, queste presine da barbecue in offerta a 9,99 euro sono perfette.

Non possiamo che augurarti buoni acquisti e soprattutto buona grigliata.