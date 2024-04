Auricolari Sony WF-1000XM5: suono PREMIUM in SCONTO

Immergiti nell’esperienza sonora definitiva con gli auricolari Sony WF-1000XM5, un top di gamma della tecnologia audio. Al momento, su Amazon, puoi accaparrarteli con uno sconto imperdibile del 16%, un’opportunità da non lasciarti sfuggire per migliorare radicalmente la tua esperienza di ascolto. Non perdere tempo e falli tuoi al prezzo competitivo di soli 268,00 euro, anziché 319,00 euro.

Auricolari Sony WF-1000XM5: per chi non si accontenta, ma vuole risparmiare

Il punto di forza di questi auricolari Sony risiede nella loro eccezionale capacità di cancellazione del rumore, certificata come la migliore sul mercato secondo una ricerca condotta dalla stessa Sony Corporation. Grazie alla tecnologia avanzata, potrai isolarti completamente dall’ambiente circostante e immergerti totalmente nella tua musica, nei podcast o nelle chiamate senza essere disturbato da rumori esterni.

La qualità audio dei WF-1000XM5 non si limita alla cancellazione del rumore. Il nuovo Dynamic Driver X garantisce voci più ricche e dettagli audio migliorati. Con la compatibilità per l’audio ad alta risoluzione e tecnologie premium come DSEE Extreme, ogni nota sarà resa con una chiarezza e una precisione sorprendenti.

E se sei preoccupato per la qualità delle chiamate, puoi stare tranquillo; grazie ai sensori di conduzione ossea e alla tecnologia Precise Voice Pickup, la tua voce sarà trasmessa in modo nitido anche in ambienti rumorosi, assicurandoti comunicazioni chiare e senza interruzioni.

Questi auricolari Sony non sacrificano il comfort sull’altare della qualità audio. Con un design ergonomico, una texture lucida migliorata e una sensazione lussuosa, si adattano perfettamente all’orecchio senza causare fastidi, permettendoti di goderti lunghe sessioni di ascolto senza alcun disagio.

E per quanto riguarda l’autonomia, gli auricolari WF-1000XM5 sono un portento. Avrai fino a 8 ore di riproduzione continua con una singola carica e altre 16 ore conservate nella custodia di ricarica, per un totale di 24 ore di ascolto in movimento. E se sei di fretta, bastano soli 3 minuti di ricarica rapida per ottenere fino a 60 minuti di ascolto immediato. Infine, la connessione multipoint ti consente di accoppiare gli auricolari con due dispositivi contemporaneamente, garantendo una flessibilità totale su tutti i tuoi dispositivi, che siano Android, iOS, Windows o MacOS.

Gli auricolari Sony WF-1000XM5 sono la scelta ideale se sei alla ricerca di dispositivi che offrano un’esperienza audio senza compromessi, un comfort impeccabile e una versatilità totale. Approfitta subito dello sconto del 16% su Amazon e acquistali al prezzo speciale di soli 268,00 euro, prima che sia troppo tardi.