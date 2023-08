Fujifilm Instax Mini 12: foto istantanee ottime a un prezzo PAZZESCO

Annunciata da appena un anno da Fujifilm, arriva già in grande sconto su Amazon. Stiamo parlando della Instax Mini 12, una fotocamera istantanea che stampa le immagini catturate su pellicole 86×54 mm. Le novità partono dal design con un corpo macchina dalle linee più morbide a beneficio di ergonomia e portabilità. Le dimensioni sono ‎6,7 x 10,4 x 12,2 cm, il peso si attesta a 306 grammi e il prezzo? Sol0 74,99 euro invece di 89,99 euro.

Fujifilm Instax Mini 12, istantanea anche per i selfie

Con questa nuova versione potrete ruotare l’obiettivo per accendere la fotocamera e ruotarlo nuovamente per attivare la modalità Close-Up e inquadrare con precisione il soggetto: stampa in soli 5 secondi un capolavoro in formato mini. L’esposizione ed il flash si regolano in automatico: potete immortalare i vostri momenti in ogni condizione di luce e scatta il vostro autoritratto al primo click con l’inquadratura giusta grazie allo specchietto selfie.

Potrete liberare la creatività con l’app INSTAX UP! e trasformare le vostre stampe preferite in formato digitale: create un album fotografico per custodire i vostri ricordi e condividere i momenti più emozionanti con i vostri amici.

Tutto questo può essere vostro al prezzo incredibile di 74,99 euro invece di 89,99 euro. Grazie ad Amazon Prime può essere vostra in pochissimi giorni senza spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.