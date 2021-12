Fuchsia OS di Google sta per arrivare su un nuovo device

Fuchsia OS sta per sbarcare su Google Nest Hub Max? Dopo l'incredibile rumor che vede Samsung interessata a Fuchsia OS al tal punto da valutare l'abbandono di Android, in queste ore arrivano informazioni circa la volontà del colosso di Mountain View di espandere il sistema operativo proprietario verso un altro dispositivo per la smart home. Infatti, dopo l'arrivo di Fuchsia OS sulla prima generazione di Nest Hub, ci sono device dettagli circa la possibilità che l'OS possa presente il posto di Cast OS sul Nest Hub Max.

Fuchsia OS sta per arrivare su Nest Hub Max di Google?

Un nuovo commit pubblicato dai programmatori Google, infatti, svela che le build finali di Fuchsia OS sarebbero attualmente in fase di test su un device etichettato come “Sherlock“, ovvero il nome in codice con cui è conosciuto il Nest Hun Max. La compagnia non ha immediatamente risposto alla richiesta di un commento da parte di 9to5google, ma in seguito un portavoce ha confermato che il colosso hi-tech starebbe testando alcune build di Fuchsia OS sul suo smart display.

Non è chiaro se e quando l'OS proprietario verrà esteso anche sul Nest Hub Max, ma nel caso in cui arriverà non ci aspettiamo novità tali da essere notate dagli utenti finali. Vi terremo informati non appena ci saranno maggiori informazioni in merito.