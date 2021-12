Samsung divorzia da Android? Ecco quale OS prenderà il suo posto

Samsung abbandonerà Android in favore di Fuchsia OS, è questo il succo dell'indiscrezione che sta circolando in rete in queste ore e che proviene da due insider a conoscenza dei piani di sviluppo del colosso sudcoreano. Secondo i due leaker, infatti, Samsung starebbe seriamente considerando di mettere da parte Android per abbracciare il nuovo sistema operativo realizzato da Google nel 2016; di questo ne è convinto anche il famoso leaker Digital Chat Station, piuttosto affidabile per quanto riguarda il mondo mobile.

Samsung abbandona Android per Fuchsia OS?

L'interesse dell'azienda di Seul nel progetto di Google ha radici profonde e ben radicate: del resto già da qualche anno un team di sviluppo di Samsung collabora a quattro mani con ingegneri del colosso di Mountain View nello sviluppo di Fuchsia OS. Se, ad oggi, l'OS di Google è attualmente integrato nella prima generazione di Google Nest Hub, il famoso smart display, l'azienda non ha mai nascosto la sua volontà di estendere la platea di dispositivi in grado di sfruttare le novità introdotte da Fuchsia OS.

Inoltre, se prendiamo in considerazione le posizioni di lavoro aperte in Google per quanto riguarda il suo OS, scopriamo che l'azienda è alla ricerca di talenti per estendere il sistema operativo anche verso prodotti che non sono realizzati da Google; un altro indizio che qualcosa di grosso si muove sottotraccia. Bastano questi indizi che per essere certi che gli smartphone Samsung abbracceranno Fuchsia OS? Difficile dirlo con certezza.

Ovviamente ci teniamo a precisare che, per quanto la fonte sia solitamente affidabile, non ci sono assolutamente conferme che Samsung metterà da parte Android in favore del nuovo OS di Google. Certo, è vero, ci sono tanti piccoli indizi che se collegati nel modo giusto ci portano a questa conclusione, ma rivoluzioni di questa portata non si fanno dall'oggi al domani.