FRITZ!Box 7590 AX in offerta su Amazon: risparmi il 30%

Il FRITZ!Box 7590 AX è un modem avanzato in grado di offrire una connessione Wi-Fi e Ethernet ad alta velocità ed estremamente stabile. Supporta lo standard Wi-Fi 6, cioè quello più moderno e veloce, compatibile con tutti i tuoi smartphone, tablet, laptop e console da gioco di ultima generazione.

Se paghi ogni mese molti soldi per una connessione FTTH ad alte prestazioni, ma stai ancora usando il modem fornito di default dal tuo operatore, passare ad FRITZ!Box 7590 AX è la scelta migliore per poter godere di tutte le caratteristiche avanzate della tua connessione.

Oggi questo modem può essere tuo ad un prezzo estremamente competitivo. Il FRITZ!Box 7590 AX è disponibile su Amazon ad un prezzo di soli 225€, grazie ad uno sconto del 30% sul suo normale prezzo di 319€.

Con il FRITZ!Box 7590 AX potete navigare e trasmettere in streaming a velocità di trasmissione dati elevate anche con molti dispositivi attivi contemporaneamente.

Il modem è equipaggiato con il nuovo sistema di modulazione OFDMA con QAM-1024 , che assicura maggiore efficienza, velocità più elevate e aumenta anche la stabilità della copertura Wi-Fi della tua casa. Con 2.400 Mbps (5 GHz) + 1.200 Mbps (2,4 GHz), il FRITZ!Box 7590 AX offre grandi prestazioni e banda per tutti dispositivi connessi.

Ciliegina sulla torta, questo modem è anche una soluzione perfetta per la multimedialità. Il FRITZ!Box 7590 AX può essere usato anche per creare una connessione NAS: potrai memorizzare film, musica e immagini e quindi riprodurli agilmente su qualsiasi dispositivo connesso alla tua rete domestica. Il FRITZ!Box 7590 AX costituisce così una potente piattaforma per applicazioni multimediali in rete come IPTV, video on demand o streaming 4K. Ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta e acquistare il FRTIX!Box 7590 AX approfittando dello sconto del 30%.

