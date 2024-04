Friggitrice De' Longhi: niente odori e frittura in poco tempo (94€)

Se ami friggere l’offerta che ti sto per segnalare non te la puoi perdere assolutamente per nessun motivo al mondo. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello la Friggitrice De’ Longhi a soli 94,90 euro, invece che 109,90 euro.

Questo è un ottimo prezzo, grazie allo sconto del 14% puoi risparmiare ben 15 euro sul totale. Non siamo di fronte a una friggitrice ad aria ma bensì a una classica che ti permetterà di gustare delle fritture spettacolari. Ha un design moderno ed elegante e molto compatto. È semplicissima da usare e consuma poco. Senza ombra di dubbio a una cifra del genere è da prendere al volo.

Friggitrice De’ Longhi: tutto il fritto che vuoi senza odori

Tra le tante caratteristiche di questa Friggitrice sicuramente una delle più interessanti è il suo filtro anti-odore che ti permetterà di friggere quello che vuoi senza impegnare le pareti. È dotata di un cestello da 1 kg e ci potrai mettere all’interno 2 litri d’olio.

Ha un termostato regolabile da 150 °C fino a 190 °C e puoi friggere all’interno di tutto in modo veloce. Inoltre grazie al coperchio trasparente puoi continuare a controllare la cottura del cibo. I pezzi sono facilmente separabili per poterli lavare in modo più semplice e possiede un sistema per far scolare l’olio senza fare fatica.

Questa è davvero una potenza e a un prezzo del genere è da prendere al volo. Perciò non aspettare che l’offerta svanisca, vai subito su eBay e acquista la tua Friggitrice De’ Longhi a soli 94,90 euro, invece che 109,90 euro. Ordinandola adesso la riceverai a casa tua in massimo una settimana senza ulteriori costi.