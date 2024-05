Condizionatore portatile Electrolux, prezzo in frantumi: 53% di sconto, addio caldo estivo

Non farti scoraggiare dai temporali di questi giorni, il caldo sta per arrivare ed è il momento perfetto per prepararsi al meglio. Specie con questa offerta pazzesca di Amazon.

Oggi l’e-commerce propone un ottimo condizionatore portatile della Electrolux con uno sconto clamoroso: il prezzo è crollato del 53%, lo paghi 329,99€ anziché quasi 700€. Certo, un prezzo sempre impegnativo, ma la buona notizia è che Amazon ti consente di spezzare l’importo in più pagamenti mensili: ti basterà selezionare Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

L’Electrolux Comfort 600 “EXP26U339AW” offre un potente flusso d’aria fresca mantenendo un basso livello di rumorosità, registrando solo 64 dB(A) secondo gli standard EN 12102-2015. Insomma, avrai un clima fresco e piacevole senza per questo compromettere la tranquillità della casa. E’ silenziosissimo!

Il dispositivo è anche compatibile con l’App Electrolux, permettendo di impostare la temperatura desiderata e programmare le modalità preferite da remoto, offrendo una maggiore comodità e controllo.

Il condizionatore è dotato di un kit per finestre che facilita l’installazione, garantendo prestazioni di raffreddamento ottimali durante l’estate. Nel complesso, questo condizionatore portatile fa un ottimo lavoro, grazie a diversi punti di forza tra cui efficienza energetica, facilità di installazione e uso, bassi livelli di rumorosità e sostenibilità ambientale.

Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta. Rimane ancora pochissimo tempo per acquistarlo a meno della metà del suo prezzo di listino!