Friggitrice ad aria XXL in super offerta: risparmi il 27%

La Russell Hobbs SatisFry Air Fryer XXL 8L è un elettrodomestico versatile e potente, ideale per chi desidera cucinare in modo più sano e veloce. Attualmente in offerta su Amazon a 87,10€, con uno sconto rispetto al prezzo originale di 119,99€, questa friggitrice ad aria è perfetta per le famiglie grazie alla sua capacità di 8 litri, che consente di preparare porzioni generose.

Questa friggitrice è dotata di 10 funzioni preimpostate che coprono una vasta gamma di preparazioni, tra cui friggere, arrostire, grigliare, e persino disidratare alimenti.

La temperatura massima raggiunge i 220°C, il che permette di ottenere cibi croccanti e ben cotti in meno tempo rispetto ai metodi tradizionali. Una delle caratteristiche più apprezzate è la funzione Shake Alert, che ti avvisa quando è il momento di agitare il cestello per garantire una cottura uniforme.

Il design compatto della SatisFry Air Fryer la rende facile da collocare in qualsiasi cucina, e le sue parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie, semplificando notevolmente la pulizia. Grazie alla tecnologia ad aria rapida, è possibile cucinare con poco o nessun olio, riducendo così il contenuto di grassi dei tuoi piatti preferiti fino al 75%.

Se stai cercando un dispositivo che non solo friggisca, ma che possa sostituire diversi elettrodomestici in cucina, la Russell Hobbs SatisFry Air Fryer XXL è assolutamente il prodotto su cui puntare. Non farti assoltuamente scappare questa offerta: acquistala subito a soli 87,10€!