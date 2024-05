Friggitrice ad aria Philips, prezzo in frantumi: tua a soli 89,99€ invece di 149,99€

La friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 5000 L è una soluzione eccellente per chi cerca versatilità e prestazioni . Questo modello, con una capacità da ben 4,1L, perfetta per preparare porzioni molto generose, è un versatile alleato per la tua cucina: addio grassi, cucinare piatti gustosissimi e sani, usando meno olio rispetto ad una friggitrice tradizionale, è un gioco da ragazzi.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo formidabile: con lo sconto del 31%, la paghi solamente 89,99€ invece di 149,99€.

La friggitrice offre 16 funzioni di cottura, tra cui friggere, cuocere al forno, grigliare, arrostire, disidratare e molto altro. Puoi impostare temperature tra 40 e 200 °C, il che la rende estremamente versatile per qualsiasi tipo di ricetta. Inoltre, è dotata di un rivestimento antiaderente e parti lavabili in lavastoviglie, semplificando la pulizia dopo l’uso​

Puoi collegare la friggitrice all’app HomeID, che ti consente di monitorare la cottura dal tuo smartphone e di accedere a centinaia di ricette.

Grazie alla tecnologia Rapid Air con design a stella, l’Airfryer garantisce cibi croccanti all’esterno e teneri all’interno, utilizzando poco o nessun olio, per una cucina più sana​.

Un altro aspetto da non sottovalutare è il design e la qualità costruttiva. Nonostante le sue dimensioni generose, che potrebbero rappresentare una sfida per chi ha poco spazio in cucina, la Serie 5000 è robusta e costruita con materiali di alta qualità. Non farti scappare questa offerta: acquistala subito a solamente 89,99€!