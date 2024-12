Friggitrice ad aria Philips: grande capacità e touchscreen con il 48% di sconto (Amazon)

Philips Serie 3000 è una fantastica friggitrice ad aria, dal cestello ampio e con tecnologie di ultima generazione con tanto di display touchscreen, che oggi puoi acquistare in offerta eccezionale per il Cyber Monday di Amazon. Fino a questa sera o fino ad esaurimento scorte può essere tua a soli 77,99 euro invece di 149,99. Una super opportunità da non farti scappare.

Friggitrice ad aria Philips Serie 3000: un prodotto eccezionale

Con la friggitrice ad aria Philips Serie 3000 ti porti a casa l’alleato ideale per cucinare in modo sano, veloce e innovativo. Sfruttando la tecnologia RapidAir, la friggitrice si serve di un potentissimo vortice ad aria calda per cuocere cibi croccanti all’esterno e morbidi all’interno con fino al 90% dei grassi in meno.

Il cestello da 6,2 litri è ideale per preparare fino a 5 porzioni contemporaneamente, il che rende la friggitrice perfetta anche per una famiglia o per ospiti a cena. Una bella chicca è il touchscreen con cui gestirne tutte le varie funzioni, sia gli 8 programmi preimpostati, sia la modalità manuale con cui gestire personalmente tempi e temperatura.

Questa friggitrice è anche smart perché sfruttando l’app HomeID potrai cucinare centinaia di ricette sane e gustose, incluse opzioni vegane e vegetariane. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

La friggitrice ad aria Philips Series 3000 è la soluzione perfetta per avere un metodo di cucina sano, veloce, versatile e facile da sfruttare. Approfitta dello sconto lampo Amazon e acquistala a soli 77,99 euro invece di 149,99.