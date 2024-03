Friggitrice ad aria Philips 3000 series L al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (anche in 3 rate da 29,9€)

Anche Unieuro si unisce alle offerte di questo fine mese con la promozione Unieuro Specials Spring Edition. Tra i prodotti più interessanti segnaliamo la friggitrice ad aria Philips 3000 series L in promo a 89,90 euro, a fronte di un prezzo di vendita consigliato di 174,99 euro (48% di sconto). Si tratta anche del prezzo più basso degli ultimi 30 giorn (97 euro, ndr).

Airfryer L di Philips offre una frittura salutare grazie alla tecnologia Rapid Air, gustose ricette da preparare (anche personalizzate) e un pannello touch screen che semplifica l’utilizzo dellla friggitrice ad aria.

Friggitrice ad aria Philips 3000 series L in offerta a 89,90 euro sul sito di Unieuro

Uno dei fiori all’occhiello della friggitrice ad aria Airfryer L è la tecnologia Rapid Air, che consente di preparare cibi sfiziosi croccanti all’esterno e teneri all’interno senza l’aggiunta di olio. Oltre che buoni, gli alimenti sono anche più salutari, potendo friggere con fino al 90% di grassi in meno.

Se si è a corto di idee, la friggitrice ad aria Philips propone centinaia di gustose ricette attraverso l’app NutriU. Ogni ricetta è curata da esperti di nutrizione per i pasti di tutti i giorni.

Ottimo infine il pannello touch screen con 7 programmi pre-impostati, che includono patate fritte, carne, cosce di pollo, verdure alla griglia, torte e spuntini surgelati.

La friggitrice ad aria Philips Airfryer L è in offerta a soli 89,90 euro sul sito unieuro.it. Le spese di spedizione sono gratuite, in più c’è la possibilità di usufruire del pagamento in tre rate a interessi zero da 29,9 euro con Klarna o PayPal.