Philips Airfryer XL Essential in offerta: il prezzo crolla sotto i 100€ (-47%)

La Philips Airfryer XL Essential è una formidabile friggitrice ad aria di ultima generazione e oggi può essere tua ad un prezzo estremamente competitivo: grazie allo sconto del 47% su Amazon, oggi la paghi meno di 100€.

Dotata di una capacità di 6.2 litri, consente di cucinare porzioni sostanziose, adatte a cene familiari o alla preparazione di pasti per più giorni. Questa friggitrice ad aria utilizza la Tecnologia Rapid Air, che fa circolare aria calda attorno al cibo, permettendo di cucinare in modo uniforme e di ottenere piatti croccanti all’esterno e teneri all’interno, con fino al 90% di grassi in meno rispetto ai metodi di frittura tradizionali​.

Il design della Philips Airfryer XL include una base unica a forma di stella marina, che ottimizza la circolazione dell’aria assicurando risultati di cottura consistenti​. E’ estremamente facile ed intuitivo da utilizzare: il touchscreen digitale permette di gestire le impostazioni di cottura con straordinaria semplicità, anche grazie ai numerosi programmi di cottura.

La Philips Airfryer XL offre funzionalità di connettività tramite l’app NutriU, che fornisce idee per ricette e consente il monitoraggio e il controllo remoti del processo di cottura, aggiungendo un livello di comodità in più alla tua esperienza in cucina.

Non farti assolutamente scappare questa offerta: rimane ancora pochissimo tempo per acquistare la Philips Airfryer XL Essential a solamente 99€!