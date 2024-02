Friggitrice ad aria a 159€ (-16%): offerta strepitosa su Amazon

Questa innovativa friggitrice ad aria della Cosori è ora disponibile su Amazon a un prezzo irresistibile: con uno sconto del 16%, la paghi appena 159€. Un ottimo prezzo, considerate le caratteristiche di fascia premium del prodotto.

Il marchio, originario della California, è un punto di riferimento nel settore delle friggitrici ad aria, con prodotti di alta qualità apprezzati da oltre 9,58 milioni di consumatori in 43 paesi. Dotata di una garanzia di 2 anni e supporto professionale, questa friggitrice è progettata per garantire una vita sana e gustosa.

Una delle caratteristiche distintive di questo modello è la doppia resistenza, che rivoluziona la cucina offrendo due elementi riscaldanti superiori e inferiori. Grazie a sensori NTC doppi, è in grado di creare un modello esclusivo di riscaldamento per una varietà di funzioni. Il cestello singolo da 6,4 litri massimizza lo spazio interno, consentendo di preparare fino a 1,8 kg di patatine o 2,5 kg di pollo intero in un’unica volta, perfetto per un pasto familiare.

Con 12 funzionalità intelligenti tra cui scegliere, questa friggitrice offre una gamma completa di opzioni culinarie, dal fritto alla cottura, dalle verdure al pollo. Con un semplice tocco, è possibile attivare una delle 6 funzioni alimentari o 6 metodi di cottura disponibili, rendendo la preparazione dei pasti un gioco da ragazzi. Inoltre, l’app VeSync consente di controllare la fase di cottura, regolare la funzione, la temperatura e il tempo da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, offrendo la massima flessibilità e libertà.

La tecnologia 360Thermo IQ garantisce una cottura più veloce del 40%, con lo stesso effetto del forno ma in meno tempo. Il cestello in alluminio a triplo strato assicura un blocco del calore a 360 gradi, garantendo una distribuzione uniforme del calore per risultati ottimali. La friggitrice è estremamente facile da pulire, con una piastra interna antiaderente rimovibile e lavabile in lavastoviglie, insieme a un cestello esterno e una piastra lavabili a mano con una spugna e acqua. Non farti scappare questa offerta e acquistala subito risparmiando!