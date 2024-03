Friggitrice ad aria Electrolux, offerta bomba: la paghi metà prezzo

Cerchi una friggitrice ad aria di ottima qualità ad un prezzo sfacciatamente competitivo? Questa soluzione dell’Electrolux, produttore leader del settore, è in offerta su Amazon con uno sconto esagerato del 50%: la paghi solo 89€ invece di 179,99€! Decisamente niente male…

Questa friggitrice ad aria Electrolux si distingue per la sua capacità di friggere, grigliare, arrostire e cuocere al forno, utilizzando poco o niente olio. Questo la rende una scelta ideale per chi desidera godersi i propri piatti preferiti in modo più salutare, senza rinunciare al gusto.

Il segreto della friggitrice Electrolux sta nel flusso di aria calda che circola uniformemente intorno al cibo, riscaldandolo da tutte le angolazioni per un risultato croccante e saporito. Questa tecnologia non solo riduce significativamente l’uso di olio, ma garantisce anche cotture uniformi e deliziose.

Grazie agli otto programmi di cucina preimpostati, l’Electrolux E6AF1-4ST rende semplice la preparazione di una vasta gamma di piatti, dai cupcake al pollo arrosto, alle verdure fritte. Questa flessibilità la rende uno strumento indispensabile in cucina, capace di soddisfare le esigenze culinarie di tutta la famiglia.

La friggitrice vanta una capacità di 3,5 litri, sufficiente per preparare pasti abbondanti per tutta la famiglia. Il cestello rimovibile è particolarmente spazioso, permettendo di cucinare anche un pollo intero, e può essere facilmente lavato in lavastoviglie per una pulizia senza fatica.

Con una potenza di 1500W e dimensioni compatte, l’Electrolux E6AF1-4ST si adatta perfettamente a qualsiasi cucina, offrendo prestazioni elevate senza occupare troppo spazio. Non farti scappare questa offerta e acquistala a metà prezzo!