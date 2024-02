Friggitrice ad aria Electrolux da 3,5L e 8 programmi, una BOMBA (94€)

Ami cucinare e sei speso dietro i fornelli per la tua famiglia e non solo? Allora sono certo che l’offerta che ti sto per segnalare è perfetta per te. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello la Friggitrice ad aria Electrolux a soli 94,99 euro, invece che 199,99 euro. Per averla a questo prezzo inserisci il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento.

Dunque adesso puoi beneficiare di uno sconto pazzesco del 50% più un ulteriore ribasso con il codice segreto e avrai un risparmio di ben 105 euro sul totale. Non è certo una promozione che trovi tutti i giorni, per cui sii rapida.

Friggitrice ad aria Electrolux: cucina semplice e poco calorica

Grazie alla possibilità di selezionare uno degli 8 programmi sul pratico e intuitivo pannello touch, la semplicità con cui puoi fare tante preparazioni è disarmante. E il suo cestello da 3,5 litri è grande abbastanza per cucinare per molte persone senza toccare i fornelli.

Puoi friggere, grigliare, arrostire e cuocere al forno in un unico posto e in moto veloce. La sua potenza da 1500 W, unita a una circolazione dell’aria uniforme, garantisce una cottura perfetta. E poi è compatta ed elegante e ogni sua parte staccabile si può lavare tranquillamente in lavastoviglie.

Non ci sono dubbi, in questo momento ha il rapporto qualità prezzo migliore del web. Per cui non perdere l’occasione. Vai subito su eBay e acquista la tua Friggitrice ad aria Electrolux a soli 94,99 euro, invece che 199,99 euro. Per averla a questo prezzo ricordati di inserire il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.