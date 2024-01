Friggitrice ad aria COSORI: semplicemente MERAVIGLIOSA, ora tua a 99€

Oggi ti segnalo una bomba che ti permette di cucinare con semplicità qualsiasi pietanza, senza sforzo, in meno tempo e anche con molti meno grassi. Sto parlando della splendida friggitrice ad aria COSORI che ora puoi mettere nel tuo carrello di Amazon a soli 99,99 euro, invece che 139,99 euro.

Tieni presente che il prezzo originale è quello che ti ho segnalato, per cui in questo momento hai uno sconto del 29% che ti fa risparmiare ben 40 euro sul totale. Un’occasione d’oro da non perdere. Con questo fantastico elettrodomestico non userai mai più i fornelli e il risultato dei tuoi piatti sconvolgerà in positivo i tuoi ospiti.

Friggitrice ad aria COSORI: l’eccellenza per una cucina smart

Con questa friggitrice ad aria puoi cucinare per molte persone perché ha un ampio cestello da 4,7 litri, antiaderente e che puoi anche lavare in lavastoviglie. Così ci puoi mettere tutto quello che vuoi all’interno e non ti devi preoccupare di altro.

Possiede ben 9 programmi preimpostati per tantissime preparazioni comuni. Per cui sei molto facilitata e non devi far altro che pigiare un pulsante. Tutto questo in un bellissimo e intuitivo pannello touch. Ha un design elegante e compatto che sta bene su ogni cucina e occupa pochissimo spazio. E in confezioni trovi anche un utilissimo ricettario.

Fai alla svelta perché l’offerta scadrà da un momento all’altro. Quindi prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria COSORI a soli 99,99 euro, invece che 139,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.