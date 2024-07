Friggitrice ad aria COSORI da 2.6 litri: sconto TOP su Amazon (-13%)

Sei alla ricerca di una friggitrice ad aria di buona qualità e ad un ottimo prezzo? Non hai proprio voglia di accendere i fornelli in questo periodo? Allora non puoi lasciarti scappare questa ottima offerta che oggi ti propone Amazon, grazie alla quale potrai acquistare questa imperdibile friggitrice ad aria COSORI da 2.6 litri, al prezzo imperdibile di soli 129,99 euro invece di 149,99 euro!

Dunque, approfittando subito dello sconto TOP del 13%, questo elettrodomestico per la tua cucina sarà tuo al prezzo così conveniente. Inoltre, se sei un cliente abbonato ad Amazon Prime, per te la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento.

Ma i vantaggi per chi ha l’abbonamento a Prime non finisco qui: infatti per gli abbonati è riservata la possibilità di acquistare subito questa friggitrice ad aria di pagarla in comode rate con Cofidis al check-out. Estremamente capiente con molto silenzioso grazie alla tecnologia Air Whisper, questo prodotto ha un eccellente design del condotto dell’aria ed è ricco di funzioni.

Con una capacità da 6,2 litri, potrai preparare il pranzo e la cena per tutta la famiglia, sino a 5 persone, e potrai cuocere facilmente sino a 1,4 kg di patatine fritte, 2,3 kg di pollo e anche una pizza da 20 cm. Completa di 12 funzioni e una temperatura regolabile tra i 75℃-205, questo prodotto è assolutamente da non perdere.

Quindi, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa magnifica friggitrice ad aria COSORI da 2.6 litri al prezzo TOP grazie allo sconto imperdibile del 13%. Affrettati prima che sia troppo tardi.