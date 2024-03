Friggitrice ad aria COSORI da 4,7L a 20€ al mese SENZA INTERESSI

Ti piace cucinare ma vorresti poter semplificare qualche ricetta? Allora dai un’occhiata a questa promozione spettacolare che trovi solo su Amazon. Se fai presto ora puoi mettere nel tuo carrello la friggitrice ad aria COSORI a soli 99,99 euro, invece che 129,99 euro.

Ebbene sì, con uno sconto del 23% in questo momento risparmi ben 30 euro sul totale. Occhio però perché è un’offerta a tempo, per cui potrebbe scadere da un momento all’altro. Inoltre questa promozione ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 20 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Friggitrice ad aria COSORI: una meraviglia che costa poco

Il bello di avere una friggitrice ad aria è che non devi praticamente usare i fornelli. E poi ti semplifica notevolmente tantissime preparazioni. Questa poi ha un cestello da 4,7 litri che ti consente di cucinare per tutta la famiglia.

Puoi regolare la temperatura da un minimo di 75° C a un massimo di 230° C. Hai anche la possibilità di impostare un timer o scegliere uno dei 9 programmi preimpostati. Due di questi sono funzioni molto utili come preriscaldamento e mantenimento del calore. L’aria che circola all’interno del cestello rende ogni cibo croccante fuori e morbido dentro. E ogni pezzo staccabile lo puoi lavare in lavastoviglie.

Non aspettare che sia tardi e le unità disponibili a questa cifra spariscano. Vai subito su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria COSORI a soli 99,99 euro, invece che 129,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.