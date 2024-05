Impermeabile e XXL: la CUCCIA perfetta per il tuo cane precipita a 47€!

Come salvaguardiamo il nostro riposo, anche gli amici a quattro zampe meritano lo stesso! Proprio per questo, meritano di dormire in una cuccia con la “C” maiuscola. Il modello di EHEYCIGA, dotata di dimensioni generose (112x81x16cm) e un sacco di caratteristiche al top, è scontatissimo su Amazon. Potrai infatti pagarla 47,65€ al posto dei classici 76,99€!

Tutte le caratteristiche della cuccia XXL

Questa cuccia gode di un design double-face, che unisce la schiuma a onde e una parte in morbido memory. Questa combinazione fornisce anche un supporto ortopedico di prim’ordine, distribuendo la pressione in modo uniforme e adattandosi perfettamente alla forma del corpo del tuo cane, garantendo così un riposo senza eguali.

La struttura della cuccia, che ricorda la forma di un divano con tre lati rialzati, non solo impreziosisce l’ambiente con il suo aspetto elegante, ma offre anche al tuo cane un senso di protezione e sicurezza. I lati rialzati sono un sostegno ideale per la testa e il collo, consentendo al tuo fedele compagno di abbandonarsi a un sonno profondo e riparatore.

Inoltre, gode di tutte le caratteristiche adatte alla vita di tutti i giorni, come impermeabile e base antiscivolo, caratteristiche essenziali per mantenere l’ambiente pulito. La base impermeabile protegge dall’umidità e dalle macchie, mentre la base antiscivolo garantisce che la cuccia resti ferma e stabile, indipendentemente dal tipo di pavimento.

E le sue dimensioni generose di 112x81x16 cm offrono ampio spazio per cani di grande stazza, come Golden Retriever, Labrador Retriever e Pastori Tedeschi!

Rendi i sogni del tuo amico a quattro zampe d’oro grazie alla mega cuccia EHEYCIGA, scontata a soli 47,65€!