Friggitrice ad aria COMPATTA ma super potente: prezzo FRITTO, soli 39€

Chi l’ha detto che acquistare una friggitrice ad aria è dispendioso? Con Il Black Friday ancora in atto, hai tutte le carte in regola per esaudire i tuoi desideri e non scendere a compromessi. Questa meraviglia di Cecotec è un vero bocconcino, in cucina sta una fantasia e può essere anche un regalo di Natale pazzesco per qualcuno di speciale.

Mettila nella tua cucina senza preoccuparti delle dimensioni: compatta e semplicissima da usare. Grazie al ribasso del 29% diventa tua a prezzo irrisorio. Apri la pagina e acquistala a soli 39,90€ con un click su Amazon.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Friggitrice ad aria compatta ma con tanta potenza: non farne a meno

Con questo modello di Cecotec cucini tutto quello che vuoi senza problemi. Se non conosci il marchio sappi che è uno dei più acquistati su Amazon e non solo quindi hai diverse garanzie. Anche il modello in questione ha numerose recensioni positive per offrirti un feedback diretto.

Ma venendo a noi, cosa ti offre la friggitrice ad aria? Come ben sappiamo altro non è che un fornetto ventilato ma rispetto al primo è senza ombra di dubbio più comodo. Si scalda immediatamente, fa circolare l’aria a tutto tondo, è semplice da pulire e soprattutto impiega meno tempo e consuma di meno.

Grazie al suo cestello da 2,5L puoi cucinare contorni, antipasti, dolci, primi, secondi… insomma, puoi sperimentare come vuoi. In fin dei conti ci sono migliaia di ricette online.

Pensa che hai un display LED touch con 6 programmi ma puoi anche scegliere temperature e timer a piacimento.

Una volta che hai finito, infila il cestello il lavastoviglie ed hai finito.

Non perdere l’occasione e avvera i tuoi desideri con questa friggitrice ad aria Cecotec a soli 39,99€ su Amazon al Black Friday.

