Friggitrice ad aria Cecotec Pixel 2500 a soli 34€: roba da matti (Amazon)

Hai finalmente deciso di acquistare una friggitrice ad aria per velocizzare la tua cucina e renderla anche più sana ma vuoi spendere il meno possibile? Nessun problema, ho trovato la soluzione perfetta per te. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello la friggitrice ad aria Cecotec Pixel 2500 a soli 34,90 euro, invece che 39,50 euro.

Il prezzo di listino non viene segnalato ma comunque anche solo uno sconto del 12% porta il prezzo a terra ed è una super occasione. Non dovrai nemmeno più usare il forno tradizionale o i fornelli, volendo poi cuocere tutto all’interno del cestello da 2,5 litri.

Friggitrice ad aria compatta dal prezzo shock

La friggitrice ad aria Cecotec Pixel 2500 è sicuramente adatta per le coppie o per famiglie poco numerose. Gode infatti di un cestello da 2,5 litri ed è veramente super compatta.Questo ti permette di posizionarla in qualsiasi posto della cucina senza problemi. Nonostante abbia delle dimensioni esigue si presenta con una potenza da 1200 W e tantissime funzioni che ti permetteranno di cucinare in modo veloce.

Possiede ben 6 programmi preimpostati che ti consentono di cucinare tantissimi cibi comuni semplicemente premendo un tasto. Ha un display digitale dove potrai anche scegliere manualmente la temperatura, da un minimo di 80 °C a un massimo di 200 °C, e un timer fino a 60 minuti. Dato che dovrai mettere all’interno pochissimo olio ovviamente tutti i tuoi piatti risulteranno meno calorici ma non sacrifica assolutamente il gusto.

Studia ricette buonissime e cuoci tutto in un attimo senza sporcare il piano cottura. Avvaliti anche tu di questa fantastica promozione. Vai subito su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Cecotec Pixel 2500 a soli 34,90 euro, invece che 39,50 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonata Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.