Friggitrice ad aria 8 litri XXL in sconto BOMBA del 26% su Amazon

L’arrivo dell’estate è sempre più vicina e la prova costume comincia a preoccuparti? Vorresti quindi iniziare a seguire una dieta più sana ed equilibrata? Da oggi sarà possibile se non perderai questa occasione che ti propone oggi Amazon grazie alla quale potrai acquistare questa fantastica friggitrice ad aria 8 litri XXL in mega offerta, al prezzo di soli 88,88 euro invece di quasi 120 euro, grazie allo sconto pazzesco del 26%.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento. Questa fantastica friggitrice ad aria con una capacità di 8 litri, è provvista della tecnologia “Rapid Air” grazie alla quale verrà creato un turbine di aria calda a 220°C.

Per velocizzare i tempi e per avere cotture sempre perfette, potrai sfruttare gli utilissimi 10 Programmi di cottura preimpostati che potrai facilmente selezionare dal display. Tra questi, potrai scegliere tra le funzioni di cottura di Pesce, Patatine fritte, Pollo, Uova, Cottura, Grill e molto altro ancora.

In base alle tue esigenze, potrai regolare la temperatura anche direttamente dal display, con spegnimento automatico e Shake alert per girare il contenuto all’interno del cestello.

Facile da utilizzare e da pulire, potrai rimuovere il cestino e, se vorrai, potrai anche lavarlo in lavastoviglie. Con rivestimento antiaderente, potrai finalmente seguire una dieta povera di grassi e utilizzare molto meno olio per la cottura delle tue pietanze, senza dover rinunciare al gusto. Inoltre, utilizzando il vassoio aggiuntivo per ottenere risultati ancora più croccanti.

Insomma, un prodotto unico e imperdibile. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa magnifica friggitrice ad aria 8 litri XXL in offerta SUPER a poco più di 88 euro. Affrettati e non perdere altro tempo.