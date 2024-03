Friggitrice ad aria da 5,5 Litri, 8 modalità e accessori tua a 40€

Fai diventare la tua cucina semplice, veloce e più sana con la friggitrice ad aria Cecotec che oggi puoi avere a soli 40,90 euro, invece che 64,90 euro. Un’offerta di Amazon da non farsi scappare per nessun motivo.

Potrai cucinare di tutto senza accendere i fornelli. E non ci sarà bisogno di usare olio, per cui i tuoi piatti risulteranno anche meno calorici e più sani. Inoltre ha un ampio cestello che ti permette di cucinare per tutta la famiglia e un pratico display touchscreen dove impostare i vari programmi e funzionalità.

Friggitrice ad aria per cuocere di tutto a prezzo basso

Grazie alle sue 8 modalità preimpostate puoi velocemente cucinare molti piatti per un risultato incredibile. Non devi far altro che mettere tutto nel cestello e premere un pulsante. Non ci sarà bisogno di mettere olio, o ne basterà comunque pochissimo per qualche preparazione.

E poi ha un design compatto che sta bene su qualsiasi cucina. Puoi regolare la temperatura da un minimo di 80° C a un massimo di 200° C e impostare un timer fino a 60 minuti. I suoi 1400 W di potenza la rendono perfetta per qualsiasi cosa tu voglia preparare. Sfida le tue amiche e non capiranno mai che hai fatto tutto in una friggitrice ad aria.

Fai alla svelta perché ovviamente una promozione così allettante non potrà durare lungo. Quindi vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria Cecotec a soli 40,90 euro, invece che 64,90 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro qualche giorno senza costi aggiuntivi.