Friggitrice ad aria da 4,2 Litri con pannello touch e 8 programmi a soli 69€

Una delle cose più amate e acquistate negli ultimi tempi per la cucina sono sicuramente le friggitrici ad aria e oggi ti segnalo una promozione pazzesca. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la friggitrice ad aria Tefak a soli 69,99 euro, invece che 115 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto bello grosso del 39% che ti fa risparmiare 45 euro sul totale. Con questo speciale elettrodomestico puoi cuocere tutto quello che vuoi con il 70% in meno di energia consumata, in modo veloce e semplice. Inoltre ogni preparazione risulterà anche meno calorica. Fai alla svelta perché un’occasione del genere non può durare a lungo.

Friggitrice ad aria con ampio cestello e tanti programmi

Da sottolineare sono certamente i tanti programmi automatici di questa friggitrice ad aria che ti permetteranno di cuocere molte cose in modo semplice. Potrai infatti scegliere tra 8 programmi preimpostati per cuocere carne, pizza, pesce, patatine fritte e tanto altro. Metti tutto nel cestello, premi il pulsante dedicato e dovrai solo aspettare che tutto sia finito.

Il suo cestello da 4,2 litri ti consente di cucinare per molte persone che una volta che avrai finito potrai tranquillamente lavarlo sotto l’acqua o addirittura in lavastoviglie. Potrai scegliere la temperatura tra un minimo di 80 °C e un massimo di 200 °C, impostando anche un timer fino a 60 minuti. La circolazione dell’aria interna garantisce una cottura sempre perfetta di ogni cibo che metterai all’interno e potrai stupire i tuoi ospiti.

Non perdere altro tempo a leggere dunque perché si tratta di un’offerta a tempo limitato. E quindi prima che scada o le richieste salgano alle stelle vai su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Tefak a soli 69,99 euro, invece che 115 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.