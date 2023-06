Fotovoltaico da balcone? Jackery Solar Generator 2000 Plus va oltre

Il concetto di “fotovoltaico da balcone” è utile per offrire a tutti, anche a chi ha poco spazio a disposizione e nessun tetto da sfruttare, la possibilità di catturare raggi solari e trasformarli in risparmio in bolletta. Ci sono però prodotti che vanno semplicemente oltre, offrendo molto di più per ottenere qualcosa di molto più evoluto. Capire nel profondo cosa sia il nuovo Jackery Solar Generator 2000 Plus significa entrare in contatto con qualcosa di rivoluzionario da questo punto di vista: non perché il prodotto non esistesse già in forma differente, ma perché le nuove caratteristiche lo proiettano verso un’ambizione ancora più alta.

Ci si può dunque dimenticare l’idea di costruire un “fotovoltaico da balcone”, perché la definizione stessa di “da balcone” è un limite che non esiste più. Jackery va oltre e lo fa in grande stile, con un nuovo Generatore Solare che fa il suo esordio oggi in Italia.

Si acquista su Amazon, lo si riceve a casa, si espone al sole e che la carica possa avere subito inizio. La libertà inizia subito dopo: maggiore è la capacità accumulata e maggiore è la velocità di ricarica, maggiore è l’autonomia che si conquista per andare a godere di questa energia ovunque si desideri, ovunque serva, ovunque possa fare la differenza.

Jackery Solar Generator 2000 Plus

Il concetto di Generatore Solare ha preso piede ormai da qualche tempo e configura la combo ideale tra un modulo fotovoltaico portatile ed un accumulatore trasportabile. Questo rende carica, scarica e ricarica elementi possibili ovunque, anche senza una rete elettrica a disposizione: mobilità piena, libertà totale, autonomia completa.

Il nuovo Solar Generator 2000 Plus aggiunge a tutto questo qualcosa di nuovo: una potenza esclusiva fino a 3000W, ossia un’altissima capacità di erogare energia in un dato momento per supportare anche strumenti elettronici particolarmente energivori. Questa caratteristica (che scava un gap del 30% rispetto alla diretta concorrenza) non è soltanto uno sfoggio di potenza, ma è una vera e propria estensione del perimetro di utilità di un generatore solare: implica, infatti, la possibilità di supportare nuovi device, o una molteplicità degli stessi in contemporanea, senza dover continuamente cesellare i watt per il rischio di non veder supportate tutte le necessità.

Jackery Explorer 2000 Plus (l’accumulatore in dotazione con il Solar Generator 2000 Plus) ha due ruote posteriori per facilitare lo spostamento e una comoda maniglia telescopica per allungare la leva e facilitare le manovre. Su un lato accoglie gli allacci di input con i pannelli solari, mentre sul lato opposto ospita vari tipi di connessione per tutte le utilità di output. Un piccolo schermo indica i valori estemporanei di carica, mentre un’apposita app permette di tenere monitorato il tutto anche da remoto.

L’accumulatore offre 2042,8 Wh di capacità complessiva (ricaricabile non appena i raggi solari o un allaccio alla rete siano a disposizione) e grazie alla tecnologia integrata Interdigitated Back Contact (IBC) è possibile raggiungere una maggior efficienza di accumulo e anche un allaccio contemporaneo fino a sei pannelli SolarSaga: quest’ultimo aspetto è fondamentale soprattutto se si decide di sfruttare le estensioni di capacità modulari, che possono portare fino a 12000 Wh attraverso un massimo di 5 battery pack aggiuntivi. Una capacità di questo tipo garantisce massima autonomia in qualunque situazione: lo si può utilizzare per utilità casalinghe così come per le ricariche in campeggio; per animare una serata in giardino con luci e musica, oppure per una battuta di pesca in compagnia; per ricaricare le bici elettriche mentre si ricaricano i muscoli, oppure per avere sempre una carica di backup durante un lungo viaggio.

Massima silenziosità, nuove ed ulteriori garanzie di ricarica rapida e protezione contro il surriscaldamento, installazione facilitata ed ergonomia garantita. Tutto è studiato per rendere il generatore solare una vera e propria arma sempre disponibile, con lunghissima durata nel tempo. Il progetto, infatti, gode di garanzia decennale con una capacità che supera ancora il 70% del massimale anche dopo 4000 cicli ci ricarica: un investimento di lungo periodo, insomma, che garantisce almeno 10 anni di divertimenti e libertà grazie alla gestione intelligente delle celle LiFePO4, cambiando completamente i limiti soliti entro cui si organizzano spostamenti ed iniziative. Una cena sotto le stelle non sarà più un problema, così come un caffè caldo ai piedi di una montagna o una serata di musica in spiaggia.

Prezzi e offerta

Solar Generator 2000 Plus è disponibile da oggi, 14 giugno, con consegne che partiranno dal 21 giugno. Si ricorda che fino al 20 giugno è possibile ricevere in omaggio un pannello solare SolarSaga 200 del valore di 699 euro, indipendentemente dall’acquisto di una centrale Explorer 2000 Plus o di un kit di generatori solari. Questa offerta è disponibile solo sul sito ufficiale di Jackery Italia. Il pannello si piega a soffietto e diventa comodissimo da trasportare e riaprire ovunque si voglia, adattandosi anche a qualsiasi asperità del terreno o del pavimento.

Questi i prezzi della nuova gamma Jackery su Amazon (anche sul sito ufficiale):

Explorer 2000 Plus a 2299€

Solar Generator 2000 Plus 200W (Explorer 2000 Plus + SolarSaga 200W) a 2899€

Explorer Kit 4000 (Explorer 2000 Plus + Battery Pack) a 3799€

Solar Generator Kit 4000 (Explorer 2000 Plus + Battery Pack + SolarSaga 200W) a 4399€

L’accumulatore Explorer 2000 Plus è la base, a cui aggiungere quanti più moduli fotovoltaici si desidera (per una ricarica più rapida ed efficace) e quanti più battery pack possano servire (per moltiplicare la capacità complessiva). Modulare e personalizzabile, insomma, affinché ognuno possa avere un Generatore Solare perfettamente ritagliato sulle proprie necessità, evolvendo potenzialmente il tutto anche in un momento successivo.

Uno strumento simile abilita occasioni ed emozioni, regalando libertà di carica anche laddove l’energia era utopia. Questo va oltre la semplice libertà: è potenziale nuovo, per azioni che vadano oltre i limiti tradizionali.

