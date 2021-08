I nuovi smartwatch della famiglia Fossil Gen 6 verranno presentati il 30 agosto a livello globale: ecco rivelata la data dal sito ufficiale della compagnia.

Fossil Gen 6: facciamo il punto

Sappiamo che Fossil avrebbe dovuto lanciare il suo smartwatch Gen 6 da diverso tempo; l'erede della Gen 5 lo si attende dal 2019. Oggi, la società ha rivelato ufficialmente la data di lancio dei nuovi wearable e ha spoilerato le caratteristiche degli imminenti device.

Secondo una pagina di destinazione del sito Web ufficiale di Fossil, i Gen 6 verranno lanciati tra due giorni, ovvero il 30 agosto. L'azienda ha anche iniziato a inviare inviti ai media per l'evento di debutto e ha anche pubblicato un video teaser, non più disponibile.

Si è scoperto che l'orologio sarà costruito in maniera solida e il suo quadrante avrà una finitura opaca. Confermata la presenza di un cardiofrequenzimetro sul retro e di tre pulsanti sul frame laterale destro.

Inoltre, dal video si evince che ci sarà il supporto per la ricarica rapida. Secondo quanto riferito, il prossimo smartwatch Fossil Gen 6 avrà altre caratteristiche chiave come il sensore SpO2 e la connettività GPS integrata. Anche il design dovrebbe subire leggere modifiche, ma non sostanziali. Si attendono cinturini differenti con attacco standard e casse circolari in linea con il trend che da sempre caratterizza i modelli della compagnia.

Giusto come “remind me”, il Fossil Gen 5 ha un pannello AMOLED da 1,28 pollici; è dotato di una risoluzione di 316 x 416 pixel e 328 PPI. La variante LTE dello smartwatch è dotata di modem per le reti 4G e dispone di NFC, supporto GPS e molto altro ancora. Il wearable ha una resistenza all'acqua di 5 metri e supporta la tecnologia di ricarica magnetica. Il punto critico di questo “vecchio” orologio intelligente? La batteria. Speriamo che l'azienda abbia risolto i problemi con la nuova versione.

Fossil

Smartwatch