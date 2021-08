Le specifiche tecniche e i render 3D appena rivelati sul nuovo Fossil Gen 6 ci permettono di dare uno sguardo approfondito al nuovo wearable del marchio di orologi più famoso degli ultimi tempi. Possiamo osservare che il wearable disporrà del nuovo sistema operativo WearOS, del processore Snapdragon Wear 4100+ e di molto altro ancora.

Fossil Gen 6: facciamo il punto

A giugno, Fossil aveva confermato di non avere intenzione di fornire un aggiornamento WearOS ai suoi smartwatch esistenti. Il dirigente della compagnia aveva dichiarato che coloro che tutti coloro che vorranno utilizzare un orologio del brand con il nuovo sistema operativo di Google dovranno attendere la Gen 6 imminente e pronta al debutto. Un nuovo rapporto di Winfuture.de ci ha permesso di dare uno sguardo dettagliato all'estetica dei nuovi gadget e alle specifiche tecniche di cui disporranno.

È probabile che il Fossil Gen 6 arrivi in due versioni: una con cassa da 44 mm e una con cassa da 42 mm. Ci sarà la possibilità di immergerli in acqua fino a 50 metri. Come rivelano le immagini, lo smartwatch disporrà di tre pulsanti; spicca la corona centrale sul bordo destro. Può presentare cinturini in pelle, tessuto o metallo.

Avrà un pannello OLED da 1,28 pollici che offre una risoluzione di 416 x 416 pixel e una funzione dello schermo AOD. Sarà alimentato dal chipset Snapdragon Wear 4100+ che presenta una CPU quad-core ARM Cortex-A53 da 1,7 GHz e grafica Adreno A504. Non di meno, conterrà 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione integrato.

Il Fossil Gen 6 potrà durare un giorno con una singola carica. Con la modalità di risparmio energetico abilitata invece, potrà durare diversi giorni. Ci vuole circa 1 ora per caricare completamente la carica dello smartwatch. Può guadagnare l'80% di carica della batteria caricandolo per soli 30 minuti. Infine, funziona su WearOS, che dà accesso a una vasta gamma di app.

È dotato di funzioni di monitoraggio della salute come il monitoraggio dell'SpO2, il tracker della frequenza cardiaca, il controllo del sonno, delle calorie bruciate, dei passi compiuti e così via. I rendering trapelati in rete mostrano che sfoggerà un nuovo quadrante.

Prezzo e disponibilità

Il Fossil Gen 6 arriverà in tre versioni per donna e uomo. Queste varianti saranno disponibili in Europa con prezzi che partiranno dai 299€. Dovrebbero essere disponibili per l'acquisto dal 27 settembre.

