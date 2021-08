Dopo il filmato spacca mascella in 8K di qualche giorno fa, Forza Horizon 5 si mostra in un nuovo video pubblicato sul canale YouTube di IGN. Si tratta di ben 14 minuti di gameplay catturati da Xbox Series X in risoluzione 4K con dettagli grafici al massimo.

Il punto di forza della nuova esclusiva Microsoft è il comparto grafico, Forza Horizon 5 offre un'esperienza visiva notevolmente migliorata rispetto ai precedenti capitoli. Anche nel nuovo filmato registrato da Xbox, compare una Toyota Supra in fase di personalizzazione tramite l'apposito editor integrato.

L'auto viene ripresa da diverse angolazioni per evidenziare le modifiche appena apportate, in seguito la Supra viene spostata su una spiaggia al tramonto, uno scorcio suggestivo che contribuisce ad evidenziare l'impatto visivo del gioco, con effetti di luce, riflessi e materiali piuttosto realistici.

Dopo diversi minuti a scorrazzare libero per la mappa, il giocatore avvia una gara vera e propria in un circuito desertico. Anche in questa modalità è impossibile non notare l'ottimo lavoro eseguito da Playground Games in termini di resa visiva, con una grafica quasi fotorealistica.

Forza Horizon 5 è previsto in uscita il prossimo 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.

