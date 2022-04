Fortnite: oggi sono tornate le costruzioni, per davvero

Epic Games accontenta tutti: se da un lato molti avevano apprezzato la novità della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 3 di rimuovere le costruzioni, dall'altro c'era chi reclamava il ritorno della storica meccanica del battle royale. E adesso è ufficiale: è possibile tornare a costruire in Fortnite, ma al contempo si potrà fare anche senza.

Esatto, le due modalità di gioco coesisteranno sia per il combattimento in solitario, in coppia, in trio o per chi gioca a squadre. Potrebbe trattarsi di una modifica definitiva, dato che Epic sta considerando di rendere la modalità Zero Costruzioni eleggibile anche per gli eSport.

Fortnite: tornano le costruzioni, ma è accontentato anche chi preferisce rimanere senza

La possibilità di raccogliere materiale e costruire struttura difensive è una delle caratteristiche principe e che contraddistinguono Fortnite dal resto della concorrenza, come PUBG e Apex Legends. La decisione di rimuovere temporaneamente questa meccanica ha creato scalpore, dato che è arrivata veramente a sorpresa.

Per qualche giorno, i giocatori del popolare battle royale si sono dovuti accontentare delle novità introdotte per compensare la mancanza, come l'arrampicata, uno sprint più veloce e un sovrascudo. Se da un lato la cosa ha raccolto il plauso di molti appassionati, dall'altro, specie tra i giovanissimi, serpeggiava il timore che si trattasse di una modifica definitiva.

Così non è stato: da oggi è ufficialmente possibile tornare a costruire in Fortnite…ma anche continuare a non farlo. Come detto in apertura, le due modalità di gioco coesisteranno dando l'opportunità ai giocatori di scegliere quella che preferiscono. E potrebbe essere una soluzione, questa sì, definitiva.

Fortnite è disponibile per Android, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.