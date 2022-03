Fortnite Capitolo 3 Stagione 2, quando torneranno le costruzioni?

La novità più evidente introdotta dalla nuova stagione di Fortnite Capitolo 3 è stata senza dubbio la decisione di rimuovere il sistema delle costruzioni. Per i giocatori affezionati a questa meccanica sfatiamo subito ogni preoccupazione: il building tornerà, ma si sta valutando la possibilità di lasciare in via permanente la possibilità di giocare ad una modalità senza costruzioni.

Va detto che non sono state rimosse del tutto: dato che nelle playlist competitive, arena, creative e Team Rumble è ancora possibile costruire per difendersi dagli avversari, ma per il momento questa possibilità è completamente scomparsa dalla modalità normale sostituita da un potente sovrascudo. Ma quando torneranno? Ci sono le prime indiscrezioni.

Quando torneranno le costruzioni in Fortnite?

Stando a quello che sappiamo, Epic Games dovrebbe reintrodurre le costruzioni in Fortnite a partire da martedì 29 marzo 2022. Questo significa soltanto nove giorni dopo il debutto della seconda stagione e di questa importante novità: da quella data, dunque, dovremmo poter tornare a costruire per difenderci dagli attacchi avversari.

Ovviamente si tratta solo di voci di corridoio diffuse dai soliti leaker, seppur molto affidabili, ma lo sviluppatore non ha ancora confermato ufficialmente la cosa. Nelle note della patch relative alla seconda stagione, Epic Games è rimasta molto vaga sull'argomento, annunciando soltanto la rimozione di questo sistema per la prima volta nella storia del battle royale più famoso.

Ciò detto, molti giocatori affermano di divertirsi parecchio con questa modalità e hanno già chiesto agli sviluppatori l'inserimento di uno stile di gioco permanente che permetta di giocare a Fortnite senza le sue tradizionali costruzioni. I leaker stanno cavalcando questa richiesta riportando indiscrezioni secondo le quali dei piani in tal senso sarebbero già attivi e potrebbero diventare definitivi molto presto.

Insomma, sicuramente la prossima settimana dovremmo saperne di più, quando le costruzioni dovrebbero tornare a popolare le partite online di Fortnite.