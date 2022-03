Fortnite senza costruzioni: ora è ufficiale, ecco la nuova modalità

Epic Games ha confermato le indiscrezioni delle scorse ore e annuncia una modalità senza costruzioni per Fortnite. Con la Stagione 2 del Capitolo 3 era stato infatti introdotto un test che ha permesso ai giocatori di sperimentare il battle royale senza le sue storiche costruzioni per qualche giorno: esperimento molto apprezzato dai fan, che porta adesso ad una modalità ufficiale.

Si chiama “Zero Costruzioni” ed è adesso disponibile in Fortnite come modalità alternativa a quelle tradizionali, che tornano quindi ad avere il sistema che permette di costruire ostacoli ed edifici per difendersi dagli avversari. Di seguito, il trailer di presentazione.

Fortnite Zero Costruzioni: come funziona la nuova modalità di gioco

Fortnite Zero Costruzioni si presenta proprio come l'inizio del Capitolo 3 Stagione 2: i giocatori vengono lanciati nella tradizionale mappa di gioco, ma potranno contare soltanto su armi, oggetti ed esplorazioni. Manca infatti la capacità di costruire qualsiasi cosa, quindi l'unica arma di difesa contro gli altri giocatori è rappresentata da uno scudo supplementare ricaricabile.

Si potranno sfruttare alcune delle caratteristiche introdotte con l'ultima stagione, come la possibilità di usare gli elevatori per salire sui dirigibili o l'arrampicata per ritrovarsi ad un punto di vantaggio rispetto agli avversari.

E non l'unica novità del giorno: lo sviluppatore annuncia infatti anche l'arrivo di una nuova arma, il Lanciarazzi Incudine, pensato per abbattere i veicoli avversari. Lo troveremo nei Forzieri normali e rari, nei Forzieri di rifornimento dei Sette e dell'OI, nelle consegne di rifornimenti e tramite gli squali.

Nel magazzino inoltre troveremo il Fucile d'assalto MK7 e il fucile d'assalto da combattimento. Avremo possibilità di provarli da sabato 2 aprile alle 10:00 fino a martedì 5 aprile 2022 alle 05:59 ora italiana trovandoli sul campo di battaglia. Dopo, potremo votare il nostro proferito portando i lingotti ai Tabelloni Donazioni: la prima arma a raggiungere il 100% di finanziamento sarà inserita nel pool bottino.