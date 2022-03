Fortnite fa fuori i giocatori professionisti russi dalle competizioni

Con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale, Epic Games ha annunciato una nuova misura contro la Russia legata al popolare gioco online Fortnite. A partire da oggi, infatti, i giocatori professionisti russi non potranno più vincere premi in denaro partecipando agli eventi competitivi del titolo.

Resta aperta solo la possibilità di ottenere premi che consistano in elementi cosmetici, come skin e oggetti, da utilizzare nel battle royale. La decisione è stata presa a tempo indeterminato fino a quando continuerà la guerra con l'Ucraina.

Questo è il messaggio presente sul sito ufficiale di Fortnite tradotto integralmente:

“Dal team di Fortnite,

a partire dall'11 marzo, la Russia sarà aggiunta all'elenco di paesi in cui i giocatori non possono vincere premi in denaro nei tornei competitivi di Fortnite. I giocatori residenti in Russia potranno comunque guadagnare premi cosmetici in-game.

I giocatori residenti in Russia devono completare il processo di verifica per richiedere fondi da qualsiasi torneo precedente prima del 22 marzo 2022.

Se i premi in denaro restano non reclamati anche dopo il 22 marzo 2022, verranno congelati fino a quando il fornitore di servizi di pagamento di Epic non sarà in grado di riprendere il supporto ai premi per i giocatori residenti in Russia“.